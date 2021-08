Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Pkw prallt gegen Stein und kommt auf der Fahrerseite zum Liegen - Beide Insassen blieben unverletzt

Varel (ots)

Am Montag befuhr ein 29-Jähriger aus Varel gegen 22.25 Uhr mit seinem PKW BMW die Gertrud-Barthel-Straße in Richtung Panzerstraße. Dort habe er nach eigenen Aussagen aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen größeren Stein auf einem angrenzenden Grundstück geprallt. Der Pkw kippte auf die Fahrerseite und blieb in einer Hecke liegen. Der 29-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug, an dem erheblicher Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

