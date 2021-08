Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bockhorn (ots)

Am Montag befuhr ein 31-Jähriger aus Westerstede gegen 19.45 Uhr mit seinem Motorrad die Westersteder Straße in Richtung Neuenburg. Kurz hinter der Straße "Weg von der Schule" überholte er eine vor ihm befindliche Fahrzeugreihe. Aus dieser scherte eine 20-Jährige aus Zetel mit ihrem PKW Opel aus. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 31-Jährige stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde der Ammerlandklinik in Westerstede zugeführt.

