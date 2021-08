Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Schortens

Schortens (ots)

Am 23.08.2021, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin gegen 20.05 Uhr die Jeversche Straße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Addernhausener Straße zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 31-jährigen Pkw-Fahrerin, die den Klosterweg in Richtung Jever befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch dessen Wucht sich der Pkw der 31-jährigen Frau überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

