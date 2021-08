Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in einer Parkanlage in der Innenstadt

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 18.08.2021, erhielt die Polizei Wilhelmshaven gegen 22.38 Uhr Kenntnis von einem Vorfall, bei dem eine 61-jährige gegen 22.00 Uhr im Kurpark mit ihrem Fahrrad zweifach gestürzt sein soll. Ursächlich seien nach Angaben der Frau drei männliche unbekannte Personen gewesen, die sie auf dem Parkmittelweg in Höhe des dortigen Spielplatzes bemerkt habe und die ihr vor den beiden Stürzen jeweils einen unbekannten Gegenstand zwischen die Fahrradspeichen gesteckt hätten. Die Frau zog sich Schürfwunden zu. Die bisherigen Ermittlungen verliefen erfolglos, so dass sich die Polizei gezielt an die Bevölkerung wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

