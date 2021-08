Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen auf bisher nicht bekannte Weise am Sonntag, 22.08.2021, gegen 02:00 Uhr in der Häuptlingsstraße im Wangerland in ein Wohnhaus ein, obwohl die Wohnungsinhaber sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung befanden.

Im Wohnobjekt wurde eine Handtasche durchsucht, im Anschluss jedoch der Tatort von den Tätern verlassen, ohne etwas zu entwenden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation im Wangerland unter der Rufnummer 04463 80891-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell