POL-WHV: Mit 2,79 Promille in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 47-jährigen Pkw-Fahrer ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag erhielt die Polizei Wilhelmshaven gegen 11.51 Uhr Kenntnis von einem silbernen Pkw der Marke Jeep, Typ Compass, der die Alfred-Eckhardt-Straße in Wilhelmshaven in östlicher Richtung in starken Schlangenlinien befahren soll. Durch die Fahrweise seien im Gegenverkehr befindliche Pkw zum Teil gezwungen worden abzubremsen.

Der PKW konnte im Rahmen der Fahndung auf einen dortigen Parkplatz kontrolliert werden. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 47-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille, so dass die Anordnung einer Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens folgten. Da der 47-jährige Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er nach Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und richterlicher Anordnung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten.

Der 47-Jährige wurde zur Ausnüchterung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt und am heutigen Morgen wieder entlassen.

