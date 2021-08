Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel für das Wochenende 20.-22.08.2021

Varel (ots)

Fahren ohne Prüfbescheinigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 18-jähriger Zeteler um 23:35 Uhr in der Breslauer Straße in Varel durch eine Funkstreife des Polizeikommissariats Varel angehalten und kontrolliert. Der junge Mann war mit einem Mofa unterwegs, obwohl er die dafür erforderliche Prüfbescheinigung nie erworben hat. Gegen den wiederholt auffälligen jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Parkbucht entlang der Haferkampstraße in Varel kam es am 20.08.2021 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Beschädigt wurde ein geparktes Fahrzeug am Kotflügel Stoßfänger vorne links. Vermutlich verursachte ein ein -oder ausparkendes Fahrzeug diesen Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedenfalls von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag um 10.40 Uhr kam es in der Westersteder Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 52-jährige Radfahrer befuhr die Westersteder Straße aus Neuenburg kommend in südliche Richtung. Der aus der einmündenden Straße Astede kommende 27-jährige Autofahrer bemerkte den Radfahrer zu spät, so dass es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam. Der Radfahrer verletzte sich glücklicherweise nicht bei dem Unfall. Im Zuge der ersten Ermittlungen ist allerdings eine Alkoholbeeinflussung bei dem Autofahrer festgestellt worden. Der junge Mann aus Zetel wurde dem Polizeikommissariat Varel zur Entnahme einer Blutprobe zugeführt. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Moped vermutlich durch technischen Defekt

Auf der Rahlinger Straße in Varel in Höhe der Porzellanfabrik kam es am Samstag um 15.45 Uhr zu einem Unfall. Ein 64-jähriger Mopedfahrer kam mit seinem Gefährt alleinbeteiligt zu Fall. Ersten Ermittlungen zufolge führte vermutlich ein gelöstes Spritzschutzblech zur Blockade des Vorderreifens, so dass der 64-jährige Oldenburger stürzte. Der Mann zog sich Verletzungen am rechten Bein, am Arm und im Gesicht zu. Er wurde vorsorglich durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Varel verbracht und dort stationär aufgenommen. Das nicht mehr fahrbereite Moped wurde durch Bekannte des Verunfallten abgeschleppt

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell