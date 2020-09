Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddieb dingfest gemacht

Kaarst/Düsseldorf (ots)

Zivilbeamte der Polizei im Rhein-Kreis Neuss kontrollierten am Samstag (12.9.), gegen 19:45 Uhr, "Am Neumarkt" in Kaarst einen jungen Mann, der mit einem hochwertigen Fahrrad der Marke "Bulls unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Herrenrad am Vortag in Düsseldorf entwendet worden war. Daraufhin klickten die Handschellen und der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Fahnder beim Verdächtigen Aufbruchswerkzeug sowie Bargeld feststellen. Beides wurde sichergestellt bzw. beschlagnahmt.

Der Verdächtige ist in der Vergangenheit aufgrund ähnlich gelagerter Delikte verurteilt worden. Er gab an, das Fahrrad selbst von einem Unbekannten erworben zu haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell