Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 20.-22.08.2021

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss Am Samstag, um 01:40 Uhr wurde in der Gökerstraße in Wilhelmshaven ein 31 Jahre alter Motorrollerfahrer angehalten. Während der Kontrolle waren deutliche Ausfallerscheinungen beim Fahrer erkennbar. Ein Drogenvortest verlief postiv. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Motorroller war zudem nicht haftpflichtversichert gewesen. Eine Blutprobe wurde entnommen. 83-jährige Autofahrerin nach Kollision mit Lichtzeichenanlage schwer verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kommt eine 83 Jahre alte Autofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Oldenburger Straße in Wilhelmshaven ab und kollidiert mit einer dortigen Ampel. Am VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Autofahrerin wurde ins Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000,-Euro geschätzt. Parkplatzrempler unter Alkoholeinfluss In der Jadeallee touchiert ein 74 Jahre alter Autofahrer beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Beim Verursacher wird während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergibt 0,32 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

