Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer bzw. Zeugen gesucht (mit Foto)

Zetel (ots)

Die Polizei Zetel stellte am heutigen Tag ein Damenfahrrad sicher. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine Zuordnung des Fahrrades bislang nicht erfolgen, so dass die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet: Wer dieses Fahrrad als sein Eigentum wiedererkennt oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453 - 989590 (werktags von 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr) oder mit der Polizei in Varel unter 04451 - 9230 in Verbindung setzen.

