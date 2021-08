Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen nach Unfallflucht in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven erhielt am Wochenende Kenntnis von zwei Unfallfluchten, zu denen Zeugen gesucht werden. In der Ahrstraße in Höhe der Hausnummer 26 beschädigte ein unbekannter Verursacher im Zeitraum vom 20.08.2021, 10.00 Uhr, bis 21.08.2021, 16.30 Uhr, einen parkenden Ford C Max vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Es entstand am Fahrzeug linksseitig ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Bei einer weiteren Unfallflucht entstand an der Front eines parkenden Pkw Opel Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, der am Samstag im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 09.50 Uhr in der Straße Neuender Reihe in Höhe der Hausnummer 6 parkte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

