Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 54-jähriger prallt alleinbeteiligt gegen einen Bauzaun

Varel (ots)

Am Montag kam ein 54-Jähriger aus Oldenburg gegen 20.10 Uhr mit seinem PKW Kia beim Befahren des Sumpfweges von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Bereits zuvor war das Fahrzeug im Stadtgebiet mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet worden. Der 54-Jährige wurde dem Krankenhaus in Varel zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell