Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrerin prallt auf Gehweg mit Fußgänger zusammen - beide leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr ist eine 76-jährige Deutsche aus Tönisvorst in St. Tönis auf der Straße Biwak mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren. Der Radverkehr ist dort nicht freigegeben. Während der Fahrt achtete sie nicht auf einen 27-jährigen Krefelder, der dort telefonierend zu Fuß unterwegs war. Die Seniorin prallte mit dem 27-Jährigen zusammen, fiel anschließend gegen ein geparktes Auto und verletzte sich dabei leicht. Der Krefelder wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 76-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Süchtelner Krankenhaus, der Fußgänger konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am geparkten Auto entstand leichter Sachschaden. /mr (488)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell