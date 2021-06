Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte Täter versuchten ein Türschloss eines Einfamilienhauses in Anrath aufzubohren

Willich - Anrath (ots)

Am Donnerstag, den 17.06.2021, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Türschloss an der Rückseite eines Einfamilienhauses auf dem Mertensweg in Willich-Anrath aufzubohren. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangen die Täter nicht in das Objekt. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, unter der Telefonnummer 02162-377-0, zu melden. /ts (487)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell