Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Buchheim/TUT) Dieb klettert über Küchenfester in Gaststätte 13.8.20

Buchheim (ots)

Über ein gekipptes Küchenfenster ist ein Dieb in eine Gaststätte in der Donautalstraße gelangt. An dem Fenster entstand zwar kein Schaden, aber aus einem Büro wurden mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte die Tat am Donnerstag zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens gewesen sein. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Mühlheim unter 07463 99610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell