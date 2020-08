Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl aus einem Neubau (12.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl in der Max-Planck-Straße, der im Zeitraum von Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, bis Mittwochabend, 19 Uhr, begangen wurde. Unbekannte gelangten in einen Firmenneubau und stahlen daraus mehrere LED-Lampen im Wert von rund 1.300 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell