Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Mehrere Autos beschädigt

Beesten (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag die Scheibe der Beifahrerseite eines Skoda eingeschlagen. Das Auto war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Frerener Straße in Beesten abgestellt. In der selben Nacht wurden ebenfalls an Frerener Straße ein Audi A3 sowie ein Audi Q3 von unbekannten Tätern angegangen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

