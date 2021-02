Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Pakete gestohlen

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche kam es in der von-Twickel-Straße in Wietmarschen zwischen 13 und 16 Uhr zu einem Diebstahl von drei Paketen. Diese standen nach der Anlieferung zunächst unter dem Vordach eines Wohnhauses und wurden von bislang unbekannten Tätern entwendet. In den Paketen befanden sich ein Roboter, bunte Holzknöpfe sowie mehreren Flaschen grüner Tee. Hinweise nimmt die Polizei Wietmarschen unter der Rufnummer 05925/998960 entgegen.

