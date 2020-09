Polizei Bonn

POL-BN: Oberkassel: Einbruch in Bürobereich einer Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 14.09.2020, gegen 19:00 Uhr, und dem 15.09.2020, gegen 02:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den rückwärtigen Bürobereich einer Bäckerei auf der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel ein: Nach den bisherigen Feststellungen gelangten der/die Unbekannte(n) über die Cäcilienstraße an den rückwärtigen Teils des Gebäudes. Hier suchten sie einen Vorraum auf und gelangten dann, durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türe, in die weiteren Räume des Geschäftes. Nach dem aktuellen Sachstand wurde aus einem Büroraum neben einem Computerlaptop auch Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang entwendet. Der/die Täter verließen das Gebäude auf dem Einstiegsweg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

