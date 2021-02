Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Lkw-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Wilsum (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Hauptstraße (B403) zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug gekommen. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Er war gegen etwa 8.15 Uhr mit seinem Gespann in Richtung Uelsen unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle verlor. Der mit 26 Tonnen Hühnergülle beladene Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn, kippte auf die Beifahrerseite und blieb im Grünstreifen liegen. Der 55-jährige wurde vorsorglich in die Euregio-Klinik eingeliefert, wurde aber offensichtlich nur leicht verletzt. An der Unfallstelle kam es während der Bergungs- und Aufräumarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

