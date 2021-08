Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel mit zwei leicht verletzten Personen

Varel (ots)

Am Montag befuhr eine 50-Jährige gegen 15.50 Uhr die B437. An der Ampelkreuzung zur Altjührdener Straße mussten sie anhalten. Eine nachfolgende 35-Jährige aus Bockhorn in ihrem PKW Ford konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Wohnmobil auf. Die 50-Jährige und ihr 52-Jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell