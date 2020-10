POL-OH: Polizei schnappt Einbrecher; Versuchter Diebstahl; Vereinsheim durchwühlt; In Hotel eingebrochen

Polizeipräsidium Osthessen

Polizei schnappt Einbrecher

Bad Hersfeld - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Streife der Bad Hersfelder Polizei am Montagvormittag (26.10.) einen Einbrecher festnehmen. Der Mann verschaffte sich gewaltsam Zugang in ein derzeit unbewohntes Haus in der Spessartstraße und die Zeugin, eine Nachbarin, alarmierte die Polizei. Der Mann wurde dann in der Nähe des Tatorts festgenommen. Wegen mangelnder Haftgründe hat ihn die Staatsanwaltschaft Fulda mittlerweile wieder frei gelassen.

Versuchter Diebstahl

Alheim - Ein Unbekannter verschaffte sich am Dienstagmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße. Er wurde dabei beobachtet und wird wie folgt beschrieben: Circa 1,90 m groß, dick und er trug eine helle Jacke. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Vereinsheim durchwühlt

Bad Hersfeld - Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag (25.10.) und Montagmorgen (26.10.) gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße "Vorm Laufholz" ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen ein Fernsehgerät, ein Radio und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 250 Euro; der Wert des Diebesguts circa 850 Euro.

In Hotel eingebrochen

Bad Hersfeld - Unbekannte drangen Montagnacht (26.10.) gewaltsam in ein Hotel in der Straße "Am Hopfengarten" ein und durchwühlten die Schränke eines Büroraums. Sie stahlen Wechselgeld, das sich in einer Geldkassette befand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts 300 Euro.

