POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Bockhorn - Unbekannte Täterin kann mit ihrem Pkw unerkannt flüchten - Personenbeschreibung vorhanden - Polizei Varel sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Montag löste eine unbekannte Kundin gegen 12.00 Uhr beim Verlassen eines Geschäftes in der Lange Straße die Warensicherung aus. Sie stieg in einen PKW. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes folgte ihr, um sie anzusprechen. Sie öffnete die Tür, woraufhin die Unbekannte ihren PKW zurücksetzte. Der Mitarbeiterin gelang es nur knapp ein Umfahren ihrer Person zu verhindern. Die Kundin konnte mit ihrem PKW unerkannt davonfahren.

Laut Zeugenaussagen wird die unbekannte Täterin wie folgt beschrieben:

- 160cm - 60 Jahre - halb lange gräuliche Haare - Brille - Mundschutz - schlanke Statur - Jeanshose - helles Strickoberteil - blauer Einkaufskorb mit Reißverschluss

Angaben zum Stehlgut liegen zurzeit nicht vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

