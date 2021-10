Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Kellerbrand aufgrund Unachtsamkeit

Am Sonntag den 10.10.2021 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Wambacher Straße in Wies, Kleines Wiesental. Der Hausbesitzer befeuerte den im Keller stehenden Heizofen, soll dann die heiße Anzündhilfe neben dem Ofen abgelegt haben, woraufhin dort gelagerte Pappe sowie Holz in Brand gerieten. Die Freiwillige Feuerwehr Kleines Wiesental war mit 45 Mann vor Ort und konnte den Brand zügig löschen, zu einer Ausbreitung des Feuers in die Wohnräume kam es nicht. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt, Personen wurden keine verletzt.

