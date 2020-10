POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: 5.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau und Gaisbach. Die Fahrerin eines Mercedes übersah vermutlich beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihr fahrenden Mercedes, mit welchem ihr PKW zusammenstieß. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Neuenstein / Niedernhall / Bretzfeld: Falsche Polizeibeamte aktiv

Drei Anschlussinhaber aus dem Hohenlohekreis erhielten am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 23 Uhr, unerwünschte Telefonanrufe so genannter falscher Polizeibeamter. Dass es wohl bislang aktuell zu keinem Schaden gekommen ist, zeigt, dass die Angerufenen sich richtig verhielten. Sie schenkten der Geschichte, welche die unbekannte Person als angeblicher Polizeibeamter am Telefon erzählten, keinen Glauben, legten auf und verständigten über Notruf die echte Polizei. Derartigte Betrugsversuche laufen immer ähnlich ab. Der Anrufer versetzt die Angerufenen, meist ältere Mitbürger, durch eine Geschichte über Einbrüche in der Nähe in Angst und Schrecken und versucht Informationen über deren finanziellen Verhältnisse auszuhorchen. Fallen Menschen auf diese Masche herein, folgt oftmals ein unliebsamer Besuch einer weiteren angeblichen Polizeibeamtin oder eines angeblichen Polizisten bei den potentiellen Opfern. Kommt es dann zur Aushändigung von Wertsachen oder Geld an die Straftäter, sehen die Geschädigten es meist nie wieder. Die Häufung der Anrufe am Mittwoch zeigt, dass die Zahl derartiger Betrugsversuche nicht nachlässt. Aus diesem Grund und um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:  Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

