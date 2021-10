Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Verkehrsunfall durch Insekt - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag den 10.10.2021 kam es in Muggenbrunn gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 34-Jährige befuhr die Landstraße 126 talwärts in Richtung Aftersteg. Kurz vor Ortsausgang Muggenbrunn soll der Skoda Fahrer von einem Insekt innerhalb des Wageninneren abgelenkt worden sein, indem er versuchte, dieses zu verscheuchen. Daraufhin kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Schutzplanke wurde auf etwa zwei Meter Länge beschädigt, der Skoda weist einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro auf. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

tb/ab

