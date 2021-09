Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Wie nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, ereignete sich am Samstag in der Weissacher Straße eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr stieß auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes ein unbekannter Autofahrer gegen einen VW Caddy und beschädigte diesen erheblich. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer zu dem Unfallgeschehen Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Ein in einem Innenhof in der Bahnhofstraße abgestelltes und gegen Diebstahl gesichertes E-Bike wurde zwischen Freitag- und Montagvormittag im Wert von ca. 2800 Euro entwendet. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Cube, Modell Touring EXC in der Farbe weinrot. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Radfahrer gestreift

Ein 80-jährige Mercedesfahrer befuhr am Montag gegen 9 Uhr die Bruckstraße in Richtung Cannstatter Straße. Er überholte einen vorausfahrenden Fahrradfahrer und streifte diesen vermutlich mit seinem mitgeführten Anhänger beim Wiedereinscheren. Der 83-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Winterbach: Auffahrunfall

Bei der Anschlussstelle zur B 29 ereignete sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 41-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza befuhr die Ausfahrt der B 29 und erkannte an der Stoppstelle zur Einmündung L 1140 das Anhalten eines vorausfahrenden Golfs und fuhr diesem hinten auf. Dabei wurde der Unfallverursacher als auch der 23-jährige Golf-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand 4000 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde in der Schmidener Straße ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Drei Fahrzeuge bei Unfall auf Bundesstraße beschädigt

Ein 61 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr am Montag gegen 9:20 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart entlang. Kurz nach dem Teiler B14 / B29 wechselte er auf den linken Fahrstreifen, touchierte hierbei den Mercedes einer 45-Jährigen und zog anschließend wieder nach rechts. Dort kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 19-Jährigen. Alle drei Autos wurden beim Unfall beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde beim Unfall aber zum Glück niemand.

Waiblingen-Neustadt: Radfahrer nach Kollision mit Lkw verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr kam es in der Neustadter Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der 54 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte den 49-jährigen Fahrer eines Pedelecs überholen und streifte diesen beim Wiedereinscheren. Anschließend kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich hierbei. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell