Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl eines Anhängers - Unfallflucht - Mopedfahrer stürzt

Aalen (ots)

Ellenberg: Diebstahl eines Anhängers

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 11 Uhr, wurde beim Windpark Ellenberg ein Anhänger mit weißer Plane entwendet. Der Anhänger, der beim Windrad Nummer 1150403 abgestellt und mit Parkkralle und Deichselschloss gesichert war, hat das amtliche Kennzeichen AUR-EC 590. Auf dem Anhänger befindet sich eine Außenbühne für Windkraftanlagen inkl. Equipment. Der Gesamtwert wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Hängers erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Schwäbisch Gmünd: Mopedfahrer stürzt

Am Montag gegen 8 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped die Täferroter Straße in Fahrtrichtung Leinzell. Beim Bremsen auf der mit Rollsplit bedeckten Straße rutschte das Vorderrad weg und der junge Fahrer stürzte zu Boden. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Neresheim: Unfallflucht

Am Samstag parkte eine PKW-Lenkerin ihren blauen Opel Astra in der Straße Am Haldenloh am rechten Fahrbahnrand ein. Als Sie am Sonntagabend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses auf der Fahrerseite erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell