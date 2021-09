Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer vor Polizei geflüchtet - Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

1000 Euro ist die Schadensbilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Ghibellinenstraße ereignete. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag streifte dort ein unbekannter Autofahrer einen dort parkenden Pkw VW Touran, beschädigte diesen hierbei und flüchtete anschließend. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer stieß gegen Straßenlaterne

Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Sonntag kurz vor 21 Uhr den Kreisverkehr Welzheimer Straße zur Einmündung Wiesenstraße. Infolge seiner starken Alkoholisierung kam er von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Hierbei entstand am Pkw Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der betrunkene Autofahrer wollte wohl zunächst flüchten, dies konnte jedoch von einem Unfallzeugen verhindert werden, indem der Zündschlüssel am Pkw abgezogen wurde. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Polizei leitete gegen den 39-Jährigen ein Strafverfahren ein, entzog vorläufig den Führerschein und veranlasste eine Blutuntersuchung.

Schorndorf: Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete am Sonntag nach einem Unfall gegen 17.40 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle. Er befuhr die Gmünder Straße in Richtung Urbach und bog nach rechts in ein Grundstück ein, ohne auf eine auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrende 32-jährige Fahrradfahrerin zu achten. Der Pkw streifte das Rad woraufhin die 32-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen nach dem geflüchteten Autofahrer übernommen und nimmt hierzu Zeugenhinweise unter Tel. 07181/2040 entgegen. Bislang liegen Erkenntnisse vor, dass an dem geflüchtetem Auto ausländische, vermutlich irische Kennzeichen, angebracht waren.

Berglen-Oppelsbohm: Waghalsige Flucht vor der Polizei

Im Wissen, derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, flüchtete ein 43 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagabend vor der Polizei. Der Mann erkannte gegen 23:15 Uhr im Bereich des Erlenhofkreisels eine Polizeistreife und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon. Am Mauritius-Kirchplatz fuhr er schließlich absichtlich von der Straße ab und gezielt in ein Gebüsch wo er sein Gefährt samt Rucksack und Helm zurückließ. Der Mann flüchtete dann zu Fuß und konnte kurze Zeit später von den Ordnungshütern an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell