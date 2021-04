Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Nach Bedrohung in Polizeigewahrsam

Ennepetal (ots)

Am 01.04. gegen 04:45 Uhr rief ein 60-jähriger Bochumer die Polizei in die Mittelstraße, da er dort von zwei Personen bedroht werde. Die Polizeibeamten trafen die beiden 32-jährigen Ennepetaler vor Ort an. Die alkoholisierten Männer verhielten sich während der Aufnahme des Sachverhalts aggressiv und gingen die Polizisten immer wieder lautstark verbal an. Beide wurden schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei einem fanden die Beamten ein Springmesser, das sie sicherstellten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell