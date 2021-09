Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Betrunkener in Gewahrsam genommen

Frankenhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 94-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr die Gaildorfer Straße. Auf Höhe eines dortigen Vereinsheimes kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen fünf dort geparkte Fahrzeuge. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 19 000 Euro.

Crailsheim: Betrunkener in Gewahrsam genommen

Im Bereich der Haller Straße pöbelte ein 21-jähriger Mann am Sonntagabend gegen 20 Uhr mehrere Gäste eines dortigen Restaurants an. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Der stark alkoholisierte Mann zeigte sich gegenüber den Beamten nicht kooperativ und wurde zunehmend aggressiver. Als er begann in Richtung des Streifenfahrzeuges zu spucken, wurde er in Gewahrsam genommen.

Crailsheim: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Ein Verkehrsteilnehmer erkannte am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr zu spät, dass eine vor ihm fahrende 20-jährige BMW-Fahrerin an einer roten Ampel an der Kreuzung zwischen der Haller Straße und der Tiefenbacher Straße anhielt. Daraufhin fuhr der Verkehrsteilnehmer seinem grünen Kleinwagen auf die 20-Jährige auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Braunsbach: Auf Pkw aufgefahren

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzte sich am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K2664 leicht. Der 17-Jährige erkannte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 21-jährige in einen Gemeindeverbindungsweg abbiegen wollte und deshalb abbremste. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die 21-Jährige auf. Neben den leichten Verletzungen, die sich der Kraftradfahrer zuzog, entstand durch den Aufprall ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

