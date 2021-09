Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Verkehrsunfallflucht - Diebstahl

Aalen (ots)

Welzheim: Unfallflucht - gestürzter Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Am Samstagvormittag gegen 11:10 Uhr fuhr eine bislang unbekannte, jüngere Pkw-Fahrerin mit einem schwarzen Kleinwagen die K1887 von Welzheim kommend und bog auf Höhe des Naturfreundehauses "Auf der Heide" nach links in Richtung Burgholz ab. Sie übersah hierbei einen entgegenkommenden 64-jährigen Fahrradfahrer, der so stark abbremsen musste, dass er stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 204-0 zu kontaktieren.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagabend zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr in der Lutherstraße einen auf dem Parkplatz des Supermarkts "Kaufland" geparkten VW Touran an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf erbittet, sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall unter 07181 204-0 mitzuteilen.

Backnang: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Opel-Fahrer mit zwei Mitfahrern die Annonay-Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Kurz vor einem Kreisverkehr überfuhr er die Überquerungshilfe eines dortigen Zebrastreifens und beschädigte das Auto derart, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Der Fahrer sowie die Mitfahrer wurden hierbei nicht verletzt. An der Verkehrseinrichtung entstand kein Schaden. Die angeforderte Polizeistreife musste vor Ort feststellen, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Winnenden-Breuningsweiler: Kind durch Unfall mit Pkw verletzt

Am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Haselsteinstraße in Fahrtrichtung Winnenden und erfasste in der Ortsmitte ein zwischen zwei geparkten Pkw auf die Straße herausrennendes Kind (8 Jahre) mit der Fahrzeugfront. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Fellbach: E-Scooter entwendet

Am frühen Samstagmorgen zwischen 0 Uhr und 01:15 Uhr wurde an der Kreuzung Cannstatter Straße / Gerhart-Hauptmann-Straße ein dort abgestellter E-Scooter der Marke Xiaomi im Wert von circa 500 Euro entwendet. Der Scooter war elektronisch verschlossen und konnte somit nicht vom Tatort weggefahren werden. Hinweisgeber/innen werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Fellbach unter 0711 5772-0 zu wenden.

