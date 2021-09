Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailheim: Fahrradfahrer übersehen

Am Samstag gegen 10.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Opel-Fahrer den Heuweg und wollte nach links in die Straße "In den Riedwiesen einbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts vorfahrtsberechtigt kommenden 88-jährigen Radfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision und der 88-Jährige verletzt sich hierbei schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Golf beschädigt und geflüchtet

Bereits am Freitag zwischen 14 und 19 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten VW Golf in der Neumäuerstraße. Der auf den öffentlichen Stellplätzen rückwärts eingeparkte Golf hat nun einen Schaden von ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht Zeugen, die Angaben zu dem ein- oder ausparkenden Täter machen können.

Michelbach an der Bilz: Leichtkraftrad zu schnell

Eine 16-jährige Yamaha-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 17 Uhr die Landstraße 1055 von Rauhenbretzingen in Richtung Hessental. Am Beginn einer schwarfen Linkskurve kam sie mit ihrem Leichtkraftrad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an den Bordstein und stürzte im weiteren Verlauf. Die Fahrerin und die ebenfalls 16-jährige Sozia verletzten sich hierbei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Fichtenberg: Radfahrer gegen Traktor

Ein 74-jähriger Radfahrer befuhr am Samstag gegen 17 Uhr ein abschüssiges Teilstück eines Radweges, bzw. Landwirtschaftlichen Weges, entlang der L1050, auf Höhe des Ortsbeginn Fichtenberg. In einer Rechtskurve kam ihm ein Traktor mit zwei Anhängern entgegen. Der 50-jährige Traktor-Fahrer rechnete mit Gegenverkehr und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Der Trekkingrad-Fahrer schaffte die Kurve nicht mehr und kollidierte mit dem Hinterrad des Traktors. Er stürzte, verletzt sich hierbei schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Fichtenau: Radfahrer gegen Reh

Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Samstag gegen 22 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Buckenweiler in Richtung Öhlmüle. Auf einer Gefällstrecke kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und rannte direkt in das Pedelec. Der 29-Jährige stürzte, überschlug sich und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Reh rannte über das angrenzende Feld davon. Der Sachschaden am Pedelec beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Mainhardt: Rollerfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte am Samstag gegen 23.20 Uhr ein 42-jähriger Rollerfahrer in der Öhringer Straße in Mainhardt. Der Kraftrad-Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden am Roller beläuft sich auf ca. 100 Euro.

