POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kernen i.R. - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 16:15 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW Daimler, B-Klasse auf einem Parkplatz gegenüber von einem Cafe in der Stettener Straße. Hierbei beschädigte er einen geparkten PKW Mazda, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Nach dem Unfall fuhr der männliche Fahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall wahrgenommen haben, und hier insbesondere einen Zeugen, der sich noch vor Eintreffen der Streife entfernt hatte, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach - Durch tiefstehende Sonne geblendet.

Am Freitag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem PKW VW die Strümpfelbacher Straße. Da er durch die tiefstehende Sonne geblendet war, übersah er einen 50-jährigen Fußgänger, der einen Fußgängerüberweg benutzen wollte. Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Schorndorf - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 01:10 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer vom Schlipfweg auf die Winnender Straße ein. Der Radfahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines PKW Daimler, der von einem 40-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision und der 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn wodurch er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Da der 18-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

