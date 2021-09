Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 22 Fensterscheiben zerkratzt - Verstoß gegen das Waffengesetz - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Murrhardt: Vandalismus - 22 Fensterscheiben zerkratzt

Am Freitagvormittag wurde am Gebäude der Hörschbachschule festgestellt, dass die Glasscheiben an 22 Fenstern von außen mutwillig zerkratzt wurden. Zudem wurde in eine Scheibe ein Hakenkreuz eingeritzt. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wurde noch nicht abschließend beziffert, könnte sich jedoch bis auf 10.000 Euro belaufen. Die Polizei Murrhardt hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat, die in der zurückliegenden Woche verübt wurde, unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Weinstadt: Verstoß gegen das Waffengesetz - Warnhinweise

Nicht selten werden bei Wohnungsauflösungen oder nach Todesfällen Waffen aufgefunden. So erging es auch unlängst einer Frau aus Weinstadt. Kurzer Hand fuhr sie mit den waffenscheinpflichtigen Waffen ihres verstorbenen Ehemanns zur nächsten Polizeidienststelle, um diese dort abzugeben. Grundsätzlich bedarf aber das "Führen einer Schusswaffe" außerhalb des befriedeten Besitztums einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Was die Frau aber wohl nicht wusste: Auch die Fahrt vom Wohnort zur Polizeidienststelle zur Abgabe der Waffen bei einer amtlichen Behörde stellt bereits ein solches "Führen einer Waffe" im Sinne des Waffengesetzes ohne Erlaubnis dar, weshalb die Beamten ein Strafverfahren gegen die Frau einleiteten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Vorfall abschließend bewerten.

Daher der dringende Appell der Polizei an alle Bürgerinnen und Bürger, die beim Ausräumen einer Wohnung eine Schusswaffe oder sonstige erlaubnispflichten Waffen finden: Bringen Sie diese nicht selbst zur Polizei, sondern rufen Sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder der zuständigen Waffenbehörde beim Landratsamt an und melden den Fund! Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz begehen!

Winnenden: Pkw contra Lkw

Eine 55 Jahre alte Citroen-Fahrerin kam am Freitagmorgen gegen 8 Uhr beim Befahren der Ringstraße aufgrund der tiefstehenden Sonne auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Unfallverursacherin selbst zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, ihr Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell