Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person festgenommen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu festgenommener Person in Obersontheim

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich ein 25-jähriger Mann, gegen den ein Haftbefehl besteht, in der Oberfischacher Straße aufhalten soll. Beim Eintreffen der Beamten an der Örtlichkeit flüchtete der 25-Jährige in ein Haus und bewaffnete sich mit einem Beil. Nachdem weitere Polizeibeamte hinzukamen, entzündete der Gesuchte den Flur des Hauses. Anschließend bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten und trat wiederholt mit einem Brandwurfgeschoss in der Hand vor die Türe. Gegen 20:45 Uhr trat der 25-Jährige erneut vor die Türe, dabei konnte er überwältigt und festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt der über die Invollzugsetzung des Haftbefehls entscheidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell