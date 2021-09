Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto zerkratzt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag um 23:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Audi-Lenker die B19 von Abtsgmünd in Richtung Untergröningen. Auf Höhe der Abzweigung der L1073 in Richtung Pommertsweiler kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend fuhr das Fahrzeuge eine kleine Böschung hinauf und kam letztendlich wieder auf der B19 zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab eine deutliche Alkoholbeeinflussung. Aufgrund dessen wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Ellwangen: Lkw von Straße abgekommen - hoher Sachschaden

Rund 90.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag gegen auf der L 1060. Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr die Landesstraße aus Zöbingen kommend in Richtung Röhlingen entlang. Kurz vor Ortsbeginn Röhlingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der stark beschädigte Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde beim Unfall aber zum Glück niemand.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 25-jähriger Renault-Fahrer missachtete am Donnerstag gegen 17:40 Uhr an der Einmündung Sulzgasse / An der Mauer die Vorfahrt einer ebenfalls 25-jährigen Audi-Fahrerin und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je 2000 Euro.

Ellwangen: Autobesitzer nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Ein 76 Jahre alter VW-Fahrer parkte seinen Pkw am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Nikolaistraße. Hierbei kam es offenbar zu einer Berührung mit einem daneben geparkten Pkw. Der Unfallverursacher bemerkte zunächst allerdings nicht, dass die Fahrzeuge hierbei offenbar beschädigt wurden. Erst als der Mann gegen 11:15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden an seinem Pkw. Der zuvor neben ihm geparkte Pkw, der vermutlich ebenfalls beschädigt wurde, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr vor Ort. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich zumindest teilweise um ein rotes Auto handeln soll. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun den Besitzer des Autos oder Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier zu melden.

Tannhausen: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden im Bereich Ringstraße und Sehnweg mehrere Fahrzeuge sowie ein Fenster mit schwarzer Farbe beschmiert. Hierbei wurden teilweise polizeifeindliche Buchstabenkombinationen angebracht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Telefonnummer 07964 330001 entgegen.

Bopfingen: Auto zerkratzt

In der Straße Am Flurersflecken wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr ein Pkw Ford mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung des parkenden Autos auf der Beifahrerseite erheblich. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei in Bopfingen unter Tel. 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Mitsubishi befuhr am Donnerstagabend gegen 17 Uhr die Buchstraße stadteinwärts. Vor einem Kreisverkehr erkannte er zu spät den Rückstau des vorausfahrenden Verkehrs und fuhr auf einen Pkw Golf auf. Dieser wurde durch die Aufprallwucht noch auf einen davorstehenden VW Polo aufgeschoben. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher sowie der Golf-Fahrer leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000 Euro.

