Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind von Auto angefahren

Aalen (ots)

Gaildorf: Kind von Auto angefahren

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wollte ein 6-jähriger Junge die Bahnhofstraße queren. Dabei rannte er unvermittelt auf die Straße und übersah einen 30-jährigen BMW-Fahrer. Dieser hatte seine Geschwindigkeit bereits stark verringert. Dennoch kam es zum Kontakt zwischen dem 6-jährigen Jungen und dem BMW. Das Kind wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

