Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Ladengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen sind bislang Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Karlsruher Waldstraße gewaltsam eingedrungen. Wie hoch der dabei angerichtete Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Eindringlinge kurz nach 03:15 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe in den Verkaufsraum. Anschließen gingen sie zielstrebig zum Kassenbereich im Erdgeschoss und entnahmen daraus das aufgefundene Bargeld. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe bislang unerkannt aus dem Staub, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6663311 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell