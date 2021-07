Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Ladendieb versucht zu flüchten und verletzt Detektiv

Östringen (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Thomas-Howie-Straße in Östringen kam es am Donnerstagmittag zu einem Ladendiebstahl bei dem sich ein 19-Jähriger massiv gegen das Festhalten des Detektivs gewehrt hatte.

Der junge Mann war gegen 12.20 Uhr in das Geschäft gekommen und hatte sich Waren in die Hosentasche sowie seinen Rucksack gepackt. Ein Mitarbeiter und der Detektiv haben ihn nach Passieren des Kassenbereiches auf sein Fehlverhalten angesprochen, woraufhin er unvermittelt zuschlug und zu flüchten versuchte. Der Detektiv wurde durch einen Schlag an den Kopf leicht verletzt. Die Mitarbeiter konnten den Mann schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Gerangel hat sich der 19-Jährige ebenfalls leicht verletzt.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell