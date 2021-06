Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei fasst mutmaßliche Täter nach Einbrüchen in Hannover - Vier Verdächtige in U-Haft

Hannover (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme von vier Tatverdächtigen zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet von Hannover sind die Männer im Alter von 28 bis 30 Jahren am Freitag, 25.06.2021, in Untersuchungshaft gekommen. Polizeiliche Ermittlungen sowie die tatkräftige Unterstützung von Zeugen hatten bereits am Donnerstag zur Ergreifung der mutmaßlichen Einbrecher geführt.

Unsere ursprüngliche Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4952575

