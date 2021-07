Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 42 Jahre alter Radfahrer zu, als er am Donnerstag im Karlsruher Rheinhafen stürzte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Radler gegen 16 Uhr auf der Fettweisstraße. Beim Überqueren der dortigen Bahngleise gerät er mit seinem Hinterrad in die Schienen und kam in der Folge zu Fall. Dabei zog sich der 42-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der am Fahrrad entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

