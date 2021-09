Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Beleidigung gesucht & Verkehrsunfälle

Winnenden: Zeugen nach Beleidigung gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Vorfall am Donnerstagabend im Bereich Mühltorstraße / Backnanger Straße. Kurz vor 21 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann von einem bisher unbekannten Mann in Motorradkleidung mit rassistischen Worten beleidigt. Der bisher unbekannte Täter wird als ca. 180 cm groß und muskulös beschrieben und trug zur Tatzeit schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm, jeweils mit bunten Streifen. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Donnerstagabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Petristraße geparkten Skoda und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17:15 Uhr wurde in der Marbacher Straße ein geparkter Seat von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegengenommen.

Waiblingen: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine leichtverletzte Autofahrerin sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr am Teiler B14 / B29. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin und ein 47 Jahre alter VW-Fahrer fuhren die Bundesstraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Backnang entlang. Aufgrund eines Pannenfahrzeuges auf der linken Spur mussten beide nach rechts ausweichen. Hierbei bremste die 32-Jährige zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden VW auf. Die Unfallverursacherin selbst zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

