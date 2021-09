Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Zwei Autos durch Brand zerstört

Schwäbisch Gmünd: (ots)

Gleich zwei Autos wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Brand total beschädigt. Der Fahrer eines Oldtimers der Marke Opel Kadett befuhr gegen 16.35 Uhr die Mutlanger Straße (B298). Vermutlich überhitzte der Motor infolge eines Defekt und fing Feuer. Als das Fahrzeug in Vollbrand stand, rollte es an der Steigung abwärts und prallte gegen ein geparktes Auto. Das Feuer sprang auf den stehenden Opel Zafira über, sodass dieses Auto ebenfalls ausbrannte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 35000 Euro. Die Strecke ist derzeit (Stand 17.10 Uhr) gesperrt. Es war neben der Polizei ein Notarzt, eine Besatzung des Rettungsdienstes, die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften sowie Mitarbeiter des Baubetriebsamtes im Einsatz. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist momentan nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell