Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, Angriffe auf Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochvormittag zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr einen geparkten BMW auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Carl-Zeiss-Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5240 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Gmünd: Angriffe auf Radfahrer - Kriminalpolizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Am Donnerstagmorgen gab es bei Dunkelheit zwei identische Angriffe auf vorbeifahrende Radfahrer. Gegen 5.30 Uhr wurde ein 34-jähriger Fahrradfahrer in der Lindenfirststraße von drei Männern abgepasst. Sie stießen den jungen Mann zu Boden und forderten ihn auf, Geld auszuhändigen. Da er keines bei sich hatte, wurde er von einem der Angreifer ins Gesicht geschlagen. Anschließend zogen die Tatverdächtigen von dannen. Ungefähr eine Viertelstunde später, gegen 05:45 Uhr, wurde ein 59-jähriger Radfahrer vermutlich Opfer von denselben Angreifern. Auch dieses Mal wurde der Radfahrer in der Lindenfirststraße abgepasst, angehalten und zu Boden gebracht. Es wurde auf das Opfer eingeschlagen und dessen Geldbeutel und Armbanduhr entwendet. Bislang liegen der Polizei keine ausreichenden Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen vor. Möglicherweise könnte ein weiterer Vorfall in Schwäbisch Gmünd auf die Spur der Tatverdächtigen führen. Es liegen der Polizei nämlich vage Hinweise vor, dass es am Mittwochabend zu Ordnungsstörungen von drei Personen im Bereich der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd gekommen sein soll. Ein Zusammenhang zu den Taten am Donnerstagmorgen könnte bestehen, weshalb sich bitte Zeugen dringend auch zur Identifizierung der drei Tatverdächtigen unter Tel. 07171 3580 bei der Polizei melden sollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell