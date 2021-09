Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Mädchen verdächtig angesprochen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zum verdächtigen Ansprechen mehrerer Mädchen in Schwäbisch Hall

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr hat ein Mann zwei 13 Jahre alte Mädchen im Bereich eines Skaterparks in der Berliner Straße angesprochen und diese gefragt, ob sie sexuelle Handlungen mit ihm vornehmen würden. Der Mann wurde von den beiden Mädchen zurückgewiesen, anschließend verständigten diese die Polizei. Der Mann konnte zunächst nicht angetroffen werden, allerdings wurde der Polizei gegen 17:30 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann im Bereich des Omnibusbahnhofs eine Gruppe Mädchen im Alter von etwa 13 Jahren angesprochen und diese nach sexuellen Handlungen gefragt habe. Der 38-jährige, alkoholisierte Mann konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. Sollte der Mann weitere Frauen angesprochen haben, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell