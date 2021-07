Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit vor der Tiefgarage

Menden (ots)

Am 12.07.2021 kam es gegen 13:05 Uhr zu einer Rangelei zwischen einem 21-jährigen Mann, wohnhaft in Menden, und einer weiteren unbekannten Person. Die beiden Männer schlugen im Bereich einer Tiefgarage an der Papenhausenstraße aufeinander ein. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind bisher unklar. Der unbekannte Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten. Eine Personenbeschreibung liegt bisher nicht vor. Hinweise an die Polizei in Menden unter 02373-9099-0. (Becks)

