Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto zerkratzt/ Rüttelplatte geklaut

Lüdenscheid (ots)

Auto zerkratzt

Am 12.07.2021 wurde in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr ein VW Polo beschädigt. Das Fahrzeug war in der Glatzer Straße geparkt. Ein unbekannter Täter zerkratze mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unbemerkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehrere hundert Euro.

Am Honseler Bruch entwendeten vermutlich mehrere Täter im Zeitraum vom 08.07.2021 bis 12.07.2021 eine Baumaschine. Die Rüttelplatte war auf einem Container im dortigen Baustellenbereich abgelegt. Für den Transport des Arbeitsgerätes waren in jedem Fall mehrere kräftige Hände notwendig.

Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(Becks)

