Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw zerkratzt

Altena (ots)

Bereits im Tatzeitraum vom 06.07.2021 bis 09.07.2021 wurde das Fahrzeug einer 29-jährigen Frau aus Altena beschädigt. Der Kia war in diesem Zeitraum überwiegend in der Straße Grünewiese geparkt. Ein unbekannter Täter zerkratzte fast die komplette Fahrerseite, vom Tankdeckel bis zum vorderen Kotflügel. Hinweise bitte an die Polizei Altena unter 05352-9199-0.(Becks)

