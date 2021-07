Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit ums Auto

Kierspe (ots)

Am 12.07.2021 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Streit in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach einem länger zurückliegenden Autokauf trafen ein 47-jähriger Mann aus Wipperfürth (Verkäufer) und der 72-jährigen Käufer aus Kierspe wieder aufeinander. Man war sich nicht einig über die Ummeldung des Nissan Micra. Auch der Sohn der Käufers, ein 27-jähriger Mann aus Wipperfürth, mischte sich in den Streit ein und schlug auf den Verkäufer ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten konnten den Streit vor Ort schlichten, eine Strafanzeige wurde gefertigt. (Becks)

